Anne Frank családja kétszer is megpróbált Amerikába menekülni

„Kénytelen vagyok megpróbálkozni az emigrációval, és ahogy látom, az Egyesült Államok az egyetlen ország, ahova mehetnénk” – írta Otto Frank 1941-ben egy Amerikában élő barátjának.

Az európai náci üldözés elől menekülő zsidóknak szigorú bevándorlási eljáráson kellett átesniük. A zsidó menekültek kérelmét csak korlátozottan fogadták be. Ez derült ki az Anne Frank Ház és az amerikai Holokauszt Emlékmúzeum által pénteken közzétett jelentésből.

Frank már 1938-ban arra készült, hogy valamilyen módon elhagyja Hollandiát a családjával. 1941-ben a barátjának, Nathan Strausnak írt levelében arról számolt be, hogy 1938-ban beadta amerikai vízumkérelmüket Rotterdamban. Azonban azt is megírta, hogy a dokumentumok megsemmisültek 1940 májusában egy bombázásban.

Anne Frank’s family twice tried to flee to the US to escape the Nazis but hit restrictive immigration roadblocks. https://t.co/5i8RcQAKWQ

