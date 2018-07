Már épül a dino-kiállítás a szegedi Kultúrpalotában

Hétfőn délután rendőri felvezetés mellett futott be a dinoszaurusz-kiállítás elemeit szállító két kamion a Móra Ferenc Múzeum elé. A kipakolás négy órán keresztül tartott, amelynek végén előbukkant a T-Rex is, amit daru segítségével emeltek be a múzeum épületébe. Kedden is folytatódik a szállítás: a nap folyamán újabb két konténer ér majd célba.