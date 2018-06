Kiderült, hogy nézhetett ki Julius Caesar

A hadvezér képmását Tom Buijtendorp régész és Maja d’Hollosy antropológus készítette el. A szakemberek a munkájuk során két Julius Caesart ábrázoló mellszobrot vettek alapul, és elemeztek egy speciális, háromdimenziós képalkotó eszköz segítségével.

Ezt követően római korból származó érméket is tanulmányoztak a hiányzó testrészek, mint a fülek vagy az orr megformázásához.

A tanulmányok elkészítése után d’Hollosy agyag és szilikon segítségével alkotta meg a hírhedt politikus arcát. Az antropológus törekedett arra, hogy a modell ne legyen se túl barátságos, se túl boldog, mivel egy hadvezér arcának rekonstrukcióját hajtotta végre.

Julius Caesar had an extraordinarily large head, according to new reconstruction https://t.co/6HjnXniBdd

— RT (@RT_com) June 24, 2018