Méltó helyére került a Seuso-kincs

Méltó helyet kapott a Nemzeti Múzeum József nádor termében a „családi ezüstként” is emlegetett késői római kincslelet, a Seuso-kincs. A kincs országhatáron is átívelő ismertségét nemcsak kiemelkedő művészi minőségének, hanem kalandos, szinte krimibe illő történetének is köszönheti.