Beragyogja a júliusi éjszakákat a Mars

Tizenöt éve nem volt ennyire közel egymáshoz a Föld és a Mars. A vörös bolygót a következő hetekben lehetetlen lesz eltéveszteni az éjszakai égbolton. A planéta izzó narancssárga pontként jelenik meg, és fényesebben ragyog majd az összes többi csillagnál.

A Föld és a Mars közötti távolság tizenöt évvel ezelőtt kevesebb mint 35 millió mérföld volt. Az utóbbi 60 ezer évben ekkor helyezkedtek el egymáshoz a legközelebb. Idén nyáron valamivel kevesebb mint 36 millió mérföldre lesz egymástól a két égitest. Ez meglehetősen jó hírnek számít mindazok számára, akik szeretik kémlelni a nyári csillagos eget, mivel a Mars a következő hetekben szabad szemmel is megcsodálható lesz.

A Mars látszólagos méretváltozása az égen a Föld és a Mars közti keringési különbségnek tudható be. Míg planétánk kicsivel több mint 365 nap alatt kerüli meg a Napot, a Mars pályája sokkal hosszabb, és 687 napot alatt teszi teszi meg a pályáját. Ez pedig azt is jelenti, hogy a Föld 26 naponta megelőzi a Marsot.

Az idei nyár után legközelebb 2035 szeptemberében áll majd közel ennyire egymáshoz a két bolygó.

Érdekesség továbbá, hogy míg a Mars barátságos arcát mutatja a Föld felé ezen a nyáron, addig a felszínének mintegy egynegyedén minden idők legnagyobb porvihara tombol. Ez a vihar érinti azt a területet is, ahol az Opportunity Mars-járó is végzi a kutatásai. Emiatt nemrégiben az eszköz egy időre el is némult, mivel a napelemeit nem tudja pillanatnyilag tölteni.