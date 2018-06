Sci-fibe illően fest a tökéletes emberi test

Alice Roberts professzor nemrégiben alaposan meghökkentette a világot. A tudós 3D-s modelljét a BBC4-es csatorna tudományos műsorában mutatta be. A professzor szerint mi, emberek a saját sikerességünk áldozatai vagyunk. Véleménye szerint az evolúciós győzelemhez elegendő annyi, hogy „túléljünk” annyi ideig, hogy tovább tudjuk örökíteni a génjeinket.

Hope you enjoyed @theAliceRoberts on @BBCFOUR

'Can Science Make Me Perfect?'

Full finishing post production completed here at #stormhd!

An amazing and interesting show, we have loved being a part of it! pic.twitter.com/6kNJy1L63a

— StormHD (@StormHDtv) June 14, 2018