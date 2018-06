Apró zöld kövek potyognak az égből Hawaiin

A Kilauea vulkán kitörése következtében az utóbbi napokban apró zöld kövecskék, úgynevezett olivinok potyognak az égből Hawaiin. A kristályok között igazán különleges darabokat is lehet találni.

Ahogy arról az elmúlt időszakban a hirado.hu is többször beszámolt, a Hawaii szigetén található Kilauea vulkán a hónap eleje aktív. A természeti katasztrófa azonban egy váratlan jelenséget is okozott: pár napja drágakövek is potyognak az égből.

A Forbes szerint az aláhulló olivin kristályok között igazán értékes darabok is találhatók. Ilyen például az olivin drágakő változata, a peridot, amelyből a peridot macskaszem és a csillagperidot számít igazi ritkaságnak.

Hawaii’s Kilauea Volcano Is Literally Raining Gemstones Now, And We Want Some https://t.co/iMoJuEZq7B — ScienceAlert (@ScienceAlert) June 14, 2018

A drágakőzáporra természetesen létezik tudományos magyarázat: a hawaii vulkánok lávájában jelentős mennyiségben található olivin, amely a földköpeny mintegy felét alkotja különböző variációival. A kitört vulkán lávájából az olvadt olivin a légkörbe került, ahol kikristályosodott, majd visszahullt a földre.

Az olivin a szilikátásványok közé tartozik. Nem önálló ásványfaj, hanem a fayalit és a forsterit ásványfajok közötti elegysor köztes összetételű változata. Fontos kőzetalkotó ásvány. A magmás kőzetekben előforduló felsőköpeny eredetű kőzetzárványok és bizonyos meteorit típusok lényeges elegyrésze.

A szigeten több zöld homokú strand is található az olivin miatt, de korántsem megszokott, hogy ez a szilikátásvány az égből hulljon alá.