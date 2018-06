Vörös lidérceket fotóztak le Magyarország felett

Vörös lidérceket örökített meg egy cseh fotós Magyarország felett. Így a zivatarokban bővelkedő hétvége során nemcsak ritka kék nyalábokat figyelhettek meg a vihargócok környékén élők, hanem vörös lidérceket is szemügyre vehettek.

Martin Popek cseh fotós a szombatra virradó éjszaka Magyarország nyugati térsége, majd a kora hajnali órákban az ország középső részén északi irányba átvonuló heves zivatarok ideje alatt több, káprázatos vörös lidércet is megörökített fényképezőgépével.

Beszámolójában leírta, hogy több mint 250 „lidércet” rögzített mindössze négy és fél óra alatt. Ez majdnem annyi, mint amit a nyári zivatarszezonban összesen lát – tette hozzá.

Ahogy arról korábban a hirado.hu oldalon is beszámoltunk, május elején is sikerült vörös lidérceket – rövid életű felvillanások közé tartozó fényjelenségek – lencsevégre kapni. Legelőször 1989-ben az Egyesült Államokban jegyeztek fel ilyen magaslégköri jelenséget hivatalosan. A medúzára emlékeztető, vörös színű, gyenge fényű, szálas alakzatok a zivatarfelhők felett jelennek meg a nagyobb villámkisüléseket követően. 20-30 kilométeres magasságból kiindulva akár 90 kilométer magasra is felérhetnek. Általában csak pár ezredmásodpercig láthatók, ezért is fedezték fel őket viszonylag későn.

Ahhoz, hogy vörös lidércek jöjjenek létre, szükség van arra, hogy a nagyobb villámkisülések után a zivatarfelhő felett rövid ideig elektromos tér alakuljon ki, amelynek az erőssége kisebb légsűrűség mellett helyileg meghaladhatja a légköri kisülés létrejöttéhez szükséges kritikus értéket.