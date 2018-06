Rétisas csapott le a gólyafészekre a gemenci erdőben

Felvételek készültek arról, ahogy a rétisas lecsapott a gemenci erdőben található feketególya fészekre, és megevett három fiókát is. Az esetet még június 6-án rögzítette a gólyafészket folyamatosan filmező kamera.

A szakemberek korábban azért szereltek kamerát a védett madarak fészkéhez, mert korábban is sorra tűntek el fiókák, és szerették volna kideríteni, hogy mi történik a kis gólyákkal. A madárvédők szinte a kezdetektől fogva rétisasra gyanakodtak, és gyanújuk most be is igazolódott.

Az eset azért számít érdekesnek, mert az ugyancsak védett rétisasok főként halakkal táplálkoznak, és ritkán támadnak gólyákra. De mivel most nagyon alacsony a folyók vízállása, nem öntik el az ártereket, így ezekről a területekről kevesebb élelemhez jutnak a ragadozómadarak. Ezért csaphatott le egy éhes példány a feketególyák fészkére.

Egy másik, még 2013-ban telepített webkamerán keresztül bárki bepillantást nyerhet a szintén Gemencen élő, Tóbiás nevet viselő feketególya fészkébe is. A legfrissebb felvételek szerint – bár az egyik fióka nem sokkal a tojásból való kibújása után elpusztult – a fészekben szépen cseperedik a három életben maradt fióka.