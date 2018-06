Ezek a vulkánkitörések követelték a legtöbb emberéletet

A guatemalai Fuego vulkán június 3-i kitörése óta folyamatosan ontja magából a gázokat és a törmeléket. Az úgynevezett piroklasztikus ár – a tűzhányók leghalálosabb „fegyvereként” emlegetik – a Fuego esetében is hatalmas pusztítást végzett.

Piroklasztikus árról akkor beszélünk, mikor a kitöréssel óriási mennyiségű hamu, gáz és kisebb-nagyobb kődarab emelkedik a magasba, hogy aztán saját súlya alatt összeomolva tüzes pokollá változtassa a világot. Az áradat sebessége elérheti az óránkénti 700 kilométeres sebességet is: elfutni vagy elmenekülni senkinek nincs esélye előle.

A gyilkos ár mellett a mérgező gázok és a lávafolyam is rengeteg áldozatot követel. A tudósok nemrégiben összesítették az 1500-as évek óta rendelkezésükre álló adatokat, amelyekből kiderült, hogy több mint fél évszázad alatt kétszáznyolcvanezer ember halálát okozták vulkánkitörések közvetlen vagy közvetett módon. A kitöréseket követő éhínségekben és betegségekben több mint hatvanezren hunytak el.

Nearly half of the total number of direct deaths by volcano came from just seven eruptions. https://t.co/dB2pLRJJcQ

— Science News (@ScienceNews) June 7, 2018