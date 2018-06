Rossz vége lehet a szökőkútban fürdőzésnek

A tikkasztó melegben szinte hívogatják a hűsölni vágyó járókelőket a medence nélküli köztéri szökőkutak. Azonban nem árt ezekkel a csobogókkal és feltörő vízsugarakkal szemben az óvatosság, mivel csúnya betegségek melegágyai lehetnek.

A nagy melegben természetes, hogy szívesen időzünk vízparton vagy víz közelségében. A legtöbb városban és nagyobb településeken felállított párakapuk is azt a célt szolgálják, hogy felfrissítsék a levegőt és a környezetet, és segítsenek elviselni a járókelőknek a kánikulát.

Az utóbbi években számos fő- és köztér gyarapodott úgynevezett medence nélküli szökőkúttal, amelyek körül szívesen időzik a lakosság. Gyakran látni, hogy a talajból feltörő vízoszlopok között gyermekek szaladgálnak. Azonban nagyon fontos lenne a szakértők szerint felhívni az árnyékban hűsölők és a szökőkútban lubickolók figyelmét egyaránt arra, hogy milyen veszélyeknek teszi ki magát az, aki besétál a vízáramba vagy megmártózik a szökőkút habjaiban.

A Corvin sétány szökőkútjai (Fotó: Urbán Dominik)

Baktériumok és gombák gócpontjai lehetnek a szökőkutak

A szakorvosok szerint baciluskultúrák és gombák sokaságát hurcolhatják be a lábukon az emberek a vízbe, így megfertőzve azt. A fertőzött víz további megbetegedéseket okozhat, mivel nem fürdővíz, a szökőkutak vizét nem ellenőrzik mikrobiológusok.

Elsősorban gennykeltő által okozott betegségek: furunkulusok, ótvar, gombásodás terjedhet ezeken a helyeken. Ezeknek a betegségeknek komoly szövődményeik is lehetnek. Egy ótvart okozó bőrbetegség ha valahol elakad a szervezetben, a véráramba kerülve nagy bajt okozhat. Mindez attól függ, milyen az illető immunrendszere, és hogy mennyire fertőzőképes kórokozót szedett össze.

A medencés, keringető rendszerű szökőkutak, amelyek vize sokszor pang, esetenként be is algásodik a nagy melegben, azonban még mindig kisebb veszélyt jelentenek a gyermekekre, mint medence nélküli fajtáik. Utóbbiak esetében nagyobb az esély arra, hogy a totyogó vagy szaladgáló gyermekek a fenekükre esnek, és alulról szednek össze fertőző betegségeket. De egyre többet hallani a legionella baktériumról is.

Belélegezve komoly bajt okozhat a legionella

A legionella vízszerető baktérium, mindenhol előfordul ahol pangó meleg víz található. A kórokozó fellelhető a háztartási melegvíz-rendszerek 90 százalékában, akár a zuhanyzófejben is. Lehetséges fertőző források a szökőkutak, a klímaberendezések, a hűtőtornyok, a párásító berendezések, a pezsgőfürdők, az akvárium, a kerti locsoló és a spriccflaskák.

A betegséget a levegőbe porlasztott fertőzött vízcseppek okozzák, emberről emberre történő terjedése nem bizonyított. Mindaddig nem jelent veszélyt számunkra, amíg a tüdőbe nem jut. Ha porlasztott formában belélegezzük, a léghólyagocskákig jutva atípusos tüdőgyulladást okozhat.

Így tehát bármekkora is a késztetés, be kell érnünk a szökőkutak hűsítő látványával. Ha pedig igazi felfrissülésre vágyunk a hőségben, akkor érdemes felkeresni a közelünkben található szabadstrandok vagy fürdők egyikét.