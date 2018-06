Új cipőt kapott a világ legnagyobb lábon élő embere

Rodríguez első ízben hagyta el hazáját, hogy személyesen vegye át hétfőn az új lábbelit Németországban. A holland határ melletti Vredenben azt mondta, nagyon hálás azért, hogy Európába utazhatott, ahonnét egyszerre négy pár cipővel térhet haza.

A Guinness Rekordok Könyve hétfőn erősítette meg, hogy 40,55 centiméteres bal és 40,57 centiméteres jobb lábával továbbra is a venezuelai Maracayban élő Jeison Rodríguez a világ legnagyobb lábú embere.

A férfi az akromegália, más néven gigantizmus nevű betegségben szenved: az agyalapi mirigyében lévő daganat miatt lába és keze aránytalanul nagyra nőtt. Öt éve a vredeni cipész még 66-os méretű cipőket vitt neki Venezuelába.

@ShaunEade I just read your story about Ricco. I wonder if these guys could help – Wessels shoes in Germany. https://t.co/JRV6XwMjZn

I'd be happy to try and make a connection via a friend who lives nearby.

— Nathan Scholz (@nathanscholz) January 30, 2018