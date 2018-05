Fehér bölény született a belgrádi állatkertben

Az indiánok szerint csodának számít egy fehér bölényborjú születése

A Vecernje Novosti című belgrádi napilap szerint a több indián törzs által is szent állatként tisztelt fehér bölény a remény, az egység, a boldogság és a jövő jelképe. Egy-egy példány megszületése az indiánok szerint csodának számít.

A bölényborjú egy recesszív gén megjelenése következtében született fehér színűnek, de nem albínónak. Dusanka apja is fehér, a belgrádi állatkertbe 2007-ben borjú korában érkezett Amerikából.

A belgrádi állatkert dolgozói úgy tudják, Európában még sehol nem született korábban fehér bölény, így azt fontolgatják, értesítik az amerikai testvérintézményeket is a ritka eseményről.

Az Egyesült Államokban a legutóbb 2012-ben, Kanadában pedig 2016-ban született fehér bölényborjú.

The birth of three white buffalo – An Extraordinary Sign! https://t.co/4DPrXW21VF

— Lakota Country Times (@Lakota_Timez) May 28, 2018