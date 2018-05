Mozgássérült férfi csontvázára bukkantak Pompejiben

Az áldozat a jelek szerint akkor vesztette életét, amikor a vulkánkitörést nézte, és egy, a lezúduló lávafolyam által elsodort, több mázsás kőtömb – valószínűleg egy kiszakadt ajtófélfa nekicsapódott – hanyatt vágta, és lefejezte. A kő a férfi mellkasát is bezúzta. A koponya darabjait még nem találták meg a kutatók.

A maradványokon végzett előzetes elemzések szerint az áldozat 35 év körüli lehetett. A szakemberek csontfertőzés, csontgyulladás jeleit észlelték a férfi lábán, aki emiatt feltehetőleg nehézkesen járt, és nem tudott elmenekülni a vulkánkitöréskor.

Skeleton of a man who appears to have been fleeing devastating eruption of Mt. Vesuvius discovered in new excavation work in the ancient Roman city of Pompeii. https://t.co/FRi16PtXM3 pic.twitter.com/mgVW1w7pNx

