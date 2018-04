A műanyag bélyegbe épített kórokozó detektor megóv az ételmérgezéstől

Tudósok egy olyan speciális réteget fejlesztettek ki, amely fénylik bizonyos ételmérgezést okozó kórokozók jelenlétében. A rugalmas érzékelő akkor is működik, hogyha nem érintkezik a fertőzött sejtekkel.

A fejlesztés Carlos Filipe mérnök és csapatának nevéhez fűződik, akik vizsgálataikat a kanadai McMaster Egyetemen végezték. A kísérletek során az érzékelő anyagot E.Coli sejtekkel érintkeztették. Az apró műanyag szenzor hevesen fluoreszkált, mikor fertőzött hús vagy romlott almalé közelébe került. A tiszta minták esetében nem adott ki fényjelzést.

A kutatók jövőbeli tervei között az szerepel, hogy más baktériumokra – többek között szalmonellára is – reagáló érzékelőket hozzanak létre. Amennyiben ezek a speciális csomagolóanyagok valamennyi teszten átesnek, és elterjednek az iparban és kereskedelemben, egy sor élelmiszerfertőzés kiszűrhetővé válik majd.

Mindez népegészségügyi szempontból azért lenne fontos előrelépés, mert éves szinten mintegy 420 ezer ember hal meg különböző ételfertőzésekben vagy mérgezésekben szerte a világon az Egészségügyi Világszervezet statisztikai adatai szerint.

A fertőzések és a kórokozók legyűrésébe modern kori eszközöket is be kívánnak vetni a szakemberek. Az áruházakban pár éven belül találkozhatunk majd olyan szkennerekkel is, amelyek lehetővé tennék a vásárlók számára, hogy UV-fény alatt átvilágítsák az élelmiszereket a vásárlás előtt, így megbizonyosodhatnának arról, az mentes-e a kórokozóktól. Továbbá létezik már most egy béta verziós okos telefonos alkalmazás, amely ugyancsak azt a célt szolgálja, hogy senki konyhájába és asztalára ne kerüljön fertőzött vagy romlott élelmiszer.