Az állatok legelőre való kihajtását ünneplik a Hortobágyon

A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság, a Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Kft., valamint Hortobágy település önkormányzata április 28-án, szombaton közösen rendezi meg a hagyományos „Szent György napi kihajtási ünnep és kézműves vásár – Világörökségünk, a puszta napja” elnevezésű egész napos rendezvényt. A program központi helyszíne a puszta szimbólumává vált Kilenclyukú híd és műemléki környezete lesz.

A gazdag állattartó hagyományokkal rendelkező Hortobágyon az ünnepek sorában kiemelkedő a Szent György-napi kihajtási ünnep, mely során napjainkban a pásztorokkal és az állatokkal ismerkedhetnek az érdeklődők. A Kilenclyukú hídon áthajtott jószágok, a csergető csikósok, a híres pusztaötös és a híd lábánál legelésző szürke marha gulya feledhetetlen látványt nyújt.

A Hortobágyi Nonprofit Kft. közösségi oldalán az áll, hogy a jó időnek köszönhetően már megkezdődött az állatok tavaszi-nyári legelőkre való kihajtása Szent György Napja előtt, de az igazán látványos és ünnepi állathajtás április 28-án, szombaton délután 14 órakor veszi kezdetét. Az ünnepélyes eseményt a pásztorok és hagyományőrzők felvonulása mellett néptánc és népzene színesíti majd.

Hajdanán úgy tartották, hogy Szent György napján köszönt be az igazi tavasz. Egyben ez a nap volt a mezőgazdasági év kezdete.

Az időjárástól és a legelők állapotától függően ez idő tájt hajtották ki a jószágokat is a téli szálláshelyekről. Valamint ekkor történt a pásztorok, béresek felfogadása, valamint a juhok bemérése is.

A szervezők minden évben más világörökségi helyszínt hívnak meg a jeles eseményre díszvendégként. Az idén a Pannonhalmi Bencés Főapátságot érte ez a megtiszteltetés, így ennek a társhelyszínnek nyílik 2018-ban lehetősége arra, hogy bemutatkozzon a nagyközönségnek.

Az egész napos rendezvényre ellátogatók mindamellett, hogy megismerkedhetnek a puszta egykori mindennapjaival, – amelynek a vásári forgatag is szerves részét képezte –szürke marhából, rackajuhból, házi bivalyból készült ízletes gasztronómiai fogásokat is megkóstolhatnak.