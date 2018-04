Az év emlőse, a földikutya egy igazi egyéniség

A becslések szerint a földikutyából mindössze ezer példány él az országban. Ezen belül is a legritkább a 2008-ban felfedezett délvidéki földikutya populációja. világállománya 400 egyedre tehető. 2018-ban fokozott figyelem övezi, mivel az év emlősévé választották.

Bakó Botond, a Vadonleső Program koordinátora a Család-Barát magazin vendégeként elmondta, hogy a földikutya a Kárpát-medencében őshonos emlősfajnak számít, azonban mára már a kihalás szélére sodródott.

A koordinátor kihangsúlyozta, hogy a vakond és a földikutya között hatalmas különbség van: amíg a vakond csak „vaksi”, addig a földikutya valóban vak, egyáltalán nincs szeme. Míg a földikutya gyökerekkel, gumókkal táplálkozik, addig a vakond gilisztákat, rovarokat és lárvákat fogyaszt zömében.

A földikutya egy ősi emlősfajnak számít. Mintegy kétmillió évvel ezelőtt itt alakult ki a Kárpát-medencében. Bár ez a kis emlős nagy túlélőnek számít, hiszen míg a gyapjas orrszarvú vagy a barlangi oroszlán kipusztult, addig ő fennmaradt . Viszont most a mi segítségünkre, védelmünkre van szüksége, hogy megmeneküljön a kihalástól – fogalmazott a programkoordinátor.

Bakó Botond elmondta, hogy úgy tudnak ezen a fajon segíteni, hogy azokat az élőhelyeket, ahol eredetileg a földikutya élt – legelők, kaszálók, régi gyepterületek – meg próbálják megőrizni.

Sokáig a szakemberek sem értették, hogy miért kerültek ezek az állatok végveszélybe, hiszen hatalmas kiterjedésű gyepterületeink ma is vannak. Hajdanán ott éltek ennek a fajnak az egyedei, de eltűntek róla.

Csak később döbbentek rá, hogy a mezőgazdasági gépjárművek és autók elterjedése és a faj megritkulása között kapcsolat áll fenn. A gyepen végighaladó járművek ugyanis annyira összetömörítették a talajt, hogy az a földikutya számára az már-már áthatolhatatlan „betonfallá” vált. Így a nőstények és a hímek elszeparálódtak egymástól, nem születtek utódok, így jutott kevesebb, mint száz év alatt a faj a kihalás szélére.

A Földművelésügyi Minisztérium által fent tartott Vadonleső Program 2018-ban – amely a földikutya éve – fel szeretné erre a szinte ismeretlen fajra hívni a figyelmet különböző eseményekkel és pályázatokkal. Utóbbi keretén belül karikatúrák és versek is születtek erről a ritka állatról.

A beszélgetésben elhangzott, hogy Lackfi János volt az első költő a világirodalomban, aki „Fészkes kutya” címen verset írt a földikutyáról.

Bakó Botond a földikutya év rendezvényeire is kitért. Elmondta, hogy mind saját rendezvények, mind tematikus napok keretén belül igyekeznek minél szélesebb réteggel megismertetni ezt az emlősfajt. Többek között a Hortobágyon is jelen lesznek a nyár közepén, valamint november tájékán egy kétnapos gálaműsort valósítanak meg a Magyar Természettudományos Múzeumban. De mindezek előtt a Föld Napján, április 22-én a budapesti Pálvölgyi-cseppkőbarlangnál is találkozhatnak velük az érdeklődők.

Valamennyi eseményről bővebben tájékozódhatunk Vadonleső Program internetes oldalán.