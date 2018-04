Érkezik a hajfestékek új, egészségesebb generációja

Amerikai-kínai kutatók grafént vontak nemrégiben hajfesték-kísérletekbe, amely egyszerűen és gyorsan felkenhető, nem kell az alkalmazásához toxikus összetevőket használni. A vizsgálatok során kiderült, hogy a hagyományos hajfestékkel megegyezően tartós is. Az oldatot a hajra permetezve, átfésülést követően csak meg kell szárítani, így a hajfestés ideje akár negyedórára is lecsökkenthető.

Évezredek óta változtatjuk a hajszínünket

A hajfestés évezredek óta jelen van az emberiség életében. A viking férfiak például lúgos anyagokat vettek be annak érdekében, hogy a szakállukat szőkés-vöröses árnyalatúra színezzék. Az ókori Rómában a prostituáltakat arra kötelezték, hogy hajukat kiszőkítsék vagy szőke parókát viseljenek. Így bárki meg tudta őket különböztetni a tiszta életet élő, sötét hajú római asszonyoktól.

A kemikáliákat tartalmazó hajfestékek elterjedése előtt olyan természetes anyagokat vetettek be férfiak és nők egyaránt hajkoronájuk színezésére, mint a henna, amellyel élénk vörös színt igyekeztek elérni. A piócák erjesztésével készült hajfestékek pedig bizonyos hatóidő letelte után fekete színt eredményeztek.

A sötét hajfestékek roncsolják legjobban a hajszerkezetét

A modern kori hajfestékekről köztudott, hogy erősen roncsolják a haj szerkezetét, és az is nyílt titok, hogy minél sötétebb árnyalatot kívánunk elérni, annál erősebb beavatkozást kell végrehajtanunk. A festék tartósságát leginkább úgy tudják elérni a szépségiparban, hogy a festéssel egyidejűleg a hajszál felszínét burkoló úgynevezett pikkelykéket lúgos anyagokkal felnyitják, hogy a pigment a hajszál belsejébe kerülhessen. Ezek a lúgok és a pigmentek veszélytelenek az egészségre nézve.

A pikkelykék felnyitását nélkülöző, kevésbé mérgező eljárások eredménye viszont néhány hajmosás után eltűnik. Mivel a világ népességének túlnyomó része sötét hajú, ezért erre a festékre is van a legnagyobb kereskedelmi igény. Elég csak az ősz hajszálak eltüntetésére gondolni.

Több mint harminc mosást is kibír a grafénnel festett haj

A redukált grafén-oxidot tartalmazó vizes oldatot fel kell vinni a hajra, az oldatban lévő egy nanométeres vékonyságú, hajlékony grafénlemezek a hajszálakra simulnak, és a száradást követően rajta is maradnak. A grafénlemezek hajfestésre használható oldatának előállításához C-vitamint és kitozánt – számos jó tulajdonsággal bíró élelmi rostot – kevernek az oldathoz, ennek hatására egyenletes eloszlású és tartós hatású lesz a keverék. A kísérletben harminc erős dörzsöléssel járó hajmosás után is kiváló maradt a grafénnel festett haj színe.

A grafén atomnyi vastagságú grafit, amely annyira vékony, hogy a gyakorlatban nem is látható, ezért kétdimenziós anyagnak is nevezik. Kétszázszor erősebb az acélnál, ezzel a legerősebb ismert anyag. A keménysége ellenére rugalmas, úgy hajlítható mint a gumi. Öntisztító, ellenáll a víznek, olajnak, zsírnak egyaránt, és végül, de nem utolsósorban jó elektromos vezető. Andre Geim és Konsztantyin Novoszjolov nevéhez fűződik a felfedezés, amelyért 2010-ben fizikai Nobel-díjban részesültek.

A kímélő hajfestés még az UV-sugárzástól is védi a hajat

A grafénmennyiség változtatásával az árnyalat sötétsége is variálható, már 0,025 tömegszázalékú grafénoldat is észrevehető színváltozást eredményez, a teljesen fekete hajszínhez 0,25 tömegszázalékra van szükség. A kitozán segíti a grafén és a hajszálak keratinja közti kémiai kötések stabillá válását. Nagyobb mennyiségű grafén alkalmazásával pedig a hajszálakat vastagabbá tehetjük, ezzel a ritkás haj is sűrűbbnek látszik.

A grafén amellett, hogy tartós színt eredményez, és sűrűbbé teszi a hajat, növeli annak hővezető képességét is. Így nyáron a fej komfortérzete is megnő. S mivel ez a speciális anyag az UV-sugarakat is elnyeli, megvédi a hajszálakat a sugárzás okozta roncsolódástól is.