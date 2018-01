Farsangi forgatagra készül a Fővárosi Állat- és Növénykert

Idén is várja a gyerekeket péntektől vasárnapig az állatok farsangja elnevezésű rendezvény a Fővárosi Állat- és Növénykertben. A jelmezben vagy farsangi álarcban érkező 14 éven aluli vendégek a három nap alatt kedvezményes áron léphetnek majd be az állatkertbe.

Játékos állatbemutató és kézműves foglalkozás is várja majd a látogatókat

Pénteken elsősorban az óvodás és iskolás csoportoknak, hétvégén pedig a családoknak szerveznek különleges programokat – közölte a Fővárosi Állat- és Növénykert az MTI-vel. Reggeltől 15 óráig minden órában bemutatót tartanak azok az állatok, amelyeknek természetes megjelenése jelmezhez hasonlít. Így bemutatkoznak a koronás galambok, a „frakkos” pingvinek is. De a Pálmaház és a Varázshegy több érdekes lakójának életébe is bepillantást nyújtanak a „Légy ott” az álarcos állatokkal címmel futó programok. A Varázshegyben mindhárom nap kézműves foglalkozás és bábjáték is várja majd a kikapcsolódni vágyókat.

Érdemes felkeresni az állatkert legkisebb lakóit is

Külön ismeretterjesztő program foglalkozik a medvékkel, de Állati kavalkád címmel farsangi állatbemutatók is lesznek, valamint a kert több pontján lehet majd találkozni ember nagyságú farsangi állatfigurákkal. A farsangi programok és látnivalók mellett érdemes az állatkertben cseperedő kisállatokat is felkeresni. Legutóbb a muntyákszarvasoknál és a gundiknál születettek kicsinyek. De a legnépszerűbb kölyök továbbra is Arun, a novemberben született kiselefánt, aki épp mostanában érte el azt a kort, hogy a tej mellett időnként már a szilárd táplálékot is kaphat.