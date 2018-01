Élet -68 Celsius-fok alatt

Egy távoli szibériai faluban már -65 Celsius-fok alatti hőmérsékletet is mértek. Ojmjakon a világ leghidegebb, állandóan lakott településének számít.

Itt mérték az északi félgömb eddigi legalacsonyabb hőfokát

Nemrégiben körbejárta az internetet annak a lánynak a fotója, aki a farkasordító hidegben jégcsapokká vált szempillákkal tekintett bele a fotós kamerájába. Míg nálunk a hőmérő higanyszála január végén plusz 10 Celsius-fok fölé kúszott, addig a Kelet-Szibériában található faluban már mértek -68 Celsius-fokos hideget is.

A falu, ahol „sosem fagy be a folyó”

A falu neve kissé ellentmondásos, mivel az Ojmjakon kifejezés egy olyan folyót jelent, amely sosem fagy be. Ez annyiban igaz is, hogy a falvacskában valóban található egy forró vízű forrás, amely miatt korábban nomád csoportok és rénszarvas pásztorok kedvelt tanyázó helye volt. A több mint ötszáz lelket számláló település az 1930-as években virágzott fel. A második világháború évei alatt repülőtér is épült mellette. Ojkmjakon pedig ekkortól vált egybefüggő faluvá.

Az élet sem fagyott meg

Bármilyen hihetetlen, azonban itt annak ellenére sem állt meg az élet, hogy a talaj szinte egész évben fagyos, és decemberben naponta szinte csak három órán keresztül van világos. Lakosai remekül alkalmazkodtak ehhez a közép-európai szemmel nézve már-már kegyetlenül hideg szubarktikus klímához. Nap mint nap eljárnak dolgozni, és a hóval fedett utcákon még árusokba is botlani, akiknek a száraz hideg miatt nem kell attól tartaniuk, hogy megromlik a portékájuk.

Mondhatni virágzik a turizmus is. Gyakran botlani a településen extrém élményekre vágyó kínaiakba, akik attól sem rettenek vissza, hogy megmártózzanak a forró vízű forrásban.