Még mindig a baglyok uralják Túrkevét és környékét

Népes bagolykolónia lepte el az elmúlt hetekben Túrkeve és Kisújszállás környékét. A madártani szakértők szerint a jelenség természetes, viszont az ritka, hogy ilyen sok állat gyűljön össze, főként lakott területen.

Túrkevét és Kisújszállást ellepték a baglyok

Az erdei fülesbaglyok különleges viselkedése, hogy a téli időszakban csapatosan keresik fel a települések, különösen a mezőgazdasági területek falvainak és városainak belterületeit. Egy-egy ilyen telelőhelyen többnyire néhány vagy néhány tucat egyed látható. Azonban a Jász-Nagykun-Szolnok megyei településeket az utóbbi hetekben ellepték ezek az éjszakai állatok. A becslések szerint a térségben jelenleg is több mint ezer erdei és réti fülesbagoly telel.

Az Európában fészkelő tizenhárom bagolyfajból tizenkettő Magyarországon is előfordult már. Tíz faj költ is nálunk, és közülük öt rendszeres, helyenként gyakori fészkelője a lakott területeknek.

Könnyedén alkalmazkodnak az emberi környezethez

A baglyok saját maguk választják a telelőhelyet, az ember közvetlen közelségét, elfogadva az ezzel járó hatásokat. Éppen ezért az embereknek sem kell az életüket alapvetően megváltoztatni miattuk. Az állatok jól alkalmazkodnak az emberek mindennapos jövés-menéséhez, a forgalomhoz és az ezekkel járó zajokhoz. Az persze előfordulhat, hogy egy-egy szokatlanabb neszezésre egy-egy idegesebb példány felreppen főként a népesebb bagolytelepeken, de ez nem jelent veszélyt a járókelőkre nézve.

Hasznot is hajtanak a telelő madarak

A baglyok jelenléte gazdasági, környezet- és természetvédelmi, valamint humán-egészségvédelmi szempontból is rendkívül hasznos, ezért a település, a térség, az ország egész lakosságának érdeke! Ez annak köszönhető, hogy a telelő erdei fülesbaglyok mindegyike napi két-három, kemény fagyok idején akár négy-hat kis rágcsálót is elfogyaszt. Három hónapos telelése idején száz példány akár 27 ezer mezőgazdasági kártevővel, így egérrel vagy pocokkal is végezhet.