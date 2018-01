Egy újabb holt-tengeri tekercs fedte fel a titkát előttünk

A haifai egyetem kutatói hatvan apró darabból rakták össze és fejtették meg az eddig még soha nem publikált, titkosírással írt holt-tengeri tekercs szövegét. Két tudós egyéves munkája van a mostani felfedezésben, és így már csak egy tekercs tartalma ismeretlen a világ előtt.

A kumráni naptár eltéréseket mutat a hébertől

A szövegből kiderül, hogy a magát Jahad, vagyis Együtt néven jelölő, erkölcsös életet hirdető, fanatikus, és a korabeli uralkodó közvéleménnyel szemben álló Holt-tenger mellett élő csoport 364 napban határozta meg az évet. A haifai egyetem közleménye szerint a fordítás alapján a csoport négy évszakra osztotta a 364 napos évet, amely különbözött a máig használatos, holdhónapokat használó héber naptártól.

A kumrániaknál héttel és néggyel is osztható számú napból állt az év, és ezért mindig ugyanarra a napra estek az azonos ünnepek. Ezért – szemben a zsidó hagyománnyal – nem kellett rendre döntéseket hozniuk arról, hogy mi történjen, amikor szombatra esik egy adott ünnep.

A holt-tengeri tekercsek első darabjait 1947-ben egy beduin kecskepásztor találta meg a Kumráni-hegység egyik barlangjában. Elmondása szerint a nem mindennapi leletet jó darabig a sátrában rejtegette. A későbbiekben összesen tizenkét barlangot fedeztek fel. A legelső tekercsek az 1-es barlangból kerültek elő. Legnagyobb jelentősége azonban 4-es barlangban talált Ézsaiás-tekercsnek van, amely több mint hét méter hosszú, és egészen jó állapotban maradt meg az utókor számára.

Pár kultúrtörténeti kérdést is felvet a most megfejtett tekercs

A szöveg megjelöl két olyan eseményt is, amelyek nem szerepelnek a Bibliában. Az egyik az új bor, a másik pedig az új olaj napja, amelyeket a zsidó savuotot, az új gabona ünnepét követően ötven, illetve száz nappal tartották. A most megfejtett tekercs arra is fényt derített, hogy szintén megünnepelték az egyes évszakok közötti átmenet napját, az úgynevezett tkufát, ami héberül időszakot jelent. A szerző, aki vélhetően a szekta egyik titkosírást is ismerő vezetője lehetett, kihagyott több fontos napot a naptárból, amit a margón utólag, egy másik kézírással pótoltak.

A jelenleg ismert tekercsek körül már csak egynek a tartalma ismeretlen a tudósok előtt (Fotó: Reuters/Baz Ratner)

A második szentély, vagyis Jézus korából származó mintegy kilencszáz darab, általában héberül írt tekercset a múlt század 40-es és 50-es éveiben fedezték fel a Holt-tenger nyugati partvidékén, a Kumrán melletti barlangokban. Néhány közülük titkosírással íródott, köztük a Haifán frissen megfejtett tekercs is.

A mai napig rejtély övezi a tekercsek eredetét és célját

A tekercsek több témában íródtak, és Eszter könyvének kivételével a teljes Ótestamentumot tartalmazzák héber nyelven. Mivel az Ótestamentumot a tekercsek felfedezése előtt csak középkori, feltehetően 9-10. századi másolatokból ismertük, a tekercsek felfedezése történelmi jelentőségű volt.

A bibliai kéziratokon kívül apokrif és vallásos szövegek, valamint ismeretlen eredetű iratok is előkerültek, mint az Újszövetségben is idézett Énok könyve. De a tekercsek tartalmaznak Józseffel, Amrámmal és Mózessel kapcsolatos fiktív történeteket és apokrif zsoltárokat is.