Mesterséges hús kerülhet a boltok polcaira Európában

A német PHW vállalkozási csoportosulás nemrégiben bejelentette, hogy megvizsgálja a vegyi úton készült „húsok” előállításának lehetőségét. Jelenleg a laboratóriumi körülmények között előállított hús nagyon költséges.

Izraeli céggel együttműködve hozna új színt a húspiacra a német társulás

A német cég ezen céljának előmozdítása érdekében nemrégiben üzletrészt szerzett az izraeli Supermeat vállalatban. A Supermeat a világon a sejtkultúra alapú hústermelés éllovasa, a technológia megismertetése mellett tanácsot ad az európai piacon történő pozíciószerzésre is.

A tel-avivi központú Supermeat üzletvezetője, Ido Savir szerint a szintetikus húsok világpiacának fokozatos bővülésére lehet számítani a következő években, évtizedekben ugyanúgy, mint a húshelyettesítők esetében. Utóbbi termékek már szerepelnek a német PHW kínálatában. Épp emiatt az izraeli cég mellett más együttműködő és finanszírozó vállalkozások jelentkezése is várható az ágazatban.

Laboratóriumi körülmények között készült hús is kerülhet éveken belül az asztalokra

A most induló nemzetközi együttműködés lehetőséget teremt arra, hogy az ízletes szintetikus húsok „forradalmian új generációját” dobják a piacra. a Supermeat ügyvezetője a topagrar portálnak elmondta, hogy lényegében ugyanolyan hús kerülne az eljárást követően is az asztalra, mint amit jelenleg is fogyasztunk, csak az kicsit más módon, gyakorlatilag az állatok izomszöveteinek laboratóriumi szaporításával készül.

Az elképzelések szerint három éven belül a mesterséges húsok első generációját már szállítani tudják az éttermeknek. Következő lépésben pedig a gyártás nagyüzemi szintre emelését tervezik, ami lehetővé teszi a szupermarketek ellátását, idővel akár világszerte is.

Az európai vállalkozások szerint az áttörésre még várni kell

Az adott területen működő néhány európai vállalkozás kevésbé bizakodó. Szerintük ennek a húsfélének az előállítása egyelőre még nagyon költséges, ezért annak piacra dobását csak későbbi időpontban tudják elképzelni.