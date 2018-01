Alkotmánymódosítás hatására lépett életbe a híres amerikai szesztilalom

Az Amerikai Egyesült Államokban 98 évvel ezelőtt lépett életbe a szesztilalom. Tizenhárom évig volt érvényben, és előtte sosem látott alkoholizmussal kellett szembesülnie a társadalomnak.

A szesztilalom miatt „feketedett” be a kereskedelem

Az Amerikai Egyesült Államokban 1920. január 16-án lépett életbe a 18. alkotmánymódosítás, amely az egész államszövetség területén megtiltotta az alkohol előállítását, forgalmazását és behozatalát. A tilalom az ellenkező hatást váltotta ki több téren is. Az alkoholfogyasztás nem szűnt meg, sőt, alig csökkent, és talán a korábbi évekhez képest is több alkoholistával szembesült a társadalom. A feketekereskedelem is felpörgött. A híres maffiózó, Al Capone hatvanmillió dollárt keresett belőle évente. Mindezt úgy, hogy abban a másfél évtizedben a rendőrség és az ügyészség egyaránt komoly lépésekkel próbálta betartatni a törvényt.

Divatba jött a pancsolás

Bár az importot és a forgalmazást/gyártást ugyan sikerült betiltani, a vásárlói igények viszont maradtak a régiek. Sőt, kissé talán fokozódtak is. Sokan pedig ebben hatalmas „üzleti lehetőséget” láttak. A gazdag réteget illegális csempészek látták el rendszeresen drága pénzen belopott minőségi anyaggal, míg a középosztálybeliek illegális főzdékből szerezték be a bódító italnak aligha nevezhető pancsokat. Ezeket az alkoholos termékeket általában kukoricából vagy rozsból, cukorból, malátából és élesztőből készítették. A tilalom időszakának népszerű kedélyjavítója volt a fürdőkádban palackozott gin, a bathtub gin, amely még köszönő viszonyban sem állt az eredeti itallal.

Al Capone, a gengszterkirály a szesztilalom ideje alatt éves szinten hatvanmillió dollárt keresett az illegális italforgalmazással (Fotó: AFP)

A tiltás ellenére New Yorkban 1927-re egyes becslések szerint 100 ezer illegális szeszmérő működött. Ez kétszer annyi volt, mint a tiltás előtti legális kocsmák száma.

Az alkohol sokaknak nemcsak az eszét, de a szeme világát is elvette

Az akkori híradások sűrűn számoltak be mérgezéses esetekről. A tilalom első négy évében csak New Yorkban 750-en haltak bele a kádakban pancsolt ginbe és egyebekbe, és ezres nagyságrendű azoknak a száma, akik lebénultak, megvakultak, vagy balesetet szenvedtek a zugpoharazgatás túlzásba vitele miatt. A déli államokban pedig tarolt a 30-as években egy részleges lábbénulással járó betegség, amelyet „Jake Walknak” is neveztek. A ragadványnevét egy Jake nevű italról kapta, amelyet gyömbérből és 70 százalékos alkoholtartalmú kanalas gyógyszerből kotyvasztottak ki.

Az illegális szeszfőzdék sem voltak tekintettel az emberi egészségre a gyártás során. A löttyökbe nem ritkán került festékhígító, metil-alkohol, műtrágya, lúg vagy formaldehid. Aztán a boszorkánykonyhákban vagy sikerült ezeket eltávolítani forgalomba hozatal előtt, vagy nem. A század első évtizedeiben pedig ellenőrzésektől sem nagyon kellett reszketniük, mivel mindössze ezer szövetségi ügynök őrködött – kisebb-nagyobb – sikerrel a törvények betartása felett. Egy kormányzati jelentés szerint 1927-ben majdnem kétmillió liter elkobzott alkohol volt mérgezett.

Feszültségeket okozott az intézkedés

A már említett alkotmánymódosítás minden fél százaléknál nagyobb alkoholtartalmú ital forgalmazását, gyártását, fogyasztását, vásárlását tiltotta. Azonban társadalomjózanító hatás helyett inkább társadalmi feszültségeket okozott. Még hozzá olyan mértékűeket, amelyek jócskán meghaladták pozitív célkitűzéseit és eredményeit, mint az alkoholfogyasztás csökkentése vagy a túlzásba vitt italozás által előidézett betegségek csökkentése. A tilalmat végül 1933. december 5-én oldották fel.