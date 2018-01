Bemutatták Franciaország első óriáspandabocsát

A kis jövevény szó szerint egy valóra vált álom. Az öt hónapos pandabocs, Jüan Meng neve is ezt jelenti. „Keresztmamája” pedig nem más, mint Brigitte Macron, a köztársasági elnök felesége.

Nagy várakozás előzte meg a kis panda bemutatkozását

Augusztus 4-i születése óta először láthatták a látogatók Franciaország első pandabocsát, Jüan Menget, akinek a neve annyit tesz „valóra vált álom”. A kis hímpanda anyjával, Huan Huannal együtt jelent meg kínai lámpákkal díszített otthonuk üvegfala mögött a látogatók nagy örömére január 13-án szombaton, a közép-franciaországi Saint-Aignan Beauval nevű állatkertben. A jeles eseményt nagy érdeklődés övezte. Sokan már órákkal a park nyitása előtt sorba álltak azért, hogy láthassák a ritka apróságot.

Jüan Meng szó szerint egy valóra vált álom

Az anyaállatnak viszonylag hamar elege lett a rivaldafényből, és rövid időn belül visszabújt kicsinyével odújukba. Az állatkert kommunikációs vezetője a nagy napon elmondta a jelenlévőknek, hogy az óriáspandákat nehéz rávenni a szaporodásra. Éveken át próbálkoztak a mesterséges megtermékenyítéssel is, sikertelenül. Jüan Meng születése a pandavédelmi erőfeszítések nagy sikere. Az első Franciaországban született óriáspanda világra jöttekor alig nyomott 143 grammot, öt hónap alatt hízott 11 kilogrammosra. Jelenleg is jó egészségnek örvend.

A faj fennmaradása érdekében komoly erőfeszítéseket tesznek a szakemberek. A most öt hónapos pandabocs szülei is a pandadiplomácia program keretén belül érkeztek Franciaországba. Képünkön japán társa látható (MTI/EPA/Majama Kimimasza)

Szülei a „pandadiplomáciai” program keretén belül érkeztek

Szülei, Huan Huan és Jüan zi 2012-ben érkeztek Franciaországba a „pandadiplomácia” keretében. A szülők 2022-ben térnek vissza Kínába, bocsuk két-három éves koráig lesz a francia állatkert lakója. Mióta a pár megérkezett, az állatkert kétszer annyi látogatót fogad, mint előtte, tavaly rekordévük volt, elérték a másfél milliós látogatószámot. Idén azonban még nagyobb tömeget várnak, hiszen már a pandabocsot is meg lehet nézni. A több szempontból örvendetes gyarapodást még névadó ceremóniával is megünnepelték decemberben. A nevet Brigitte Macron együtt választotta ki a kínai first ladyvel, Peng Li-jüannal. Így váltak ők a bocs „keresztszüleivé”.

Nemzetközi összefogással igyekeznek megmenteni a fajt

Jelenleg két kínai pandaszakértő dolgozik a Beauvalban, hogy francia kollégáikat képezzék. Vadon kevesebb mint kétezer, állatkertekben mintegy négyszáz óriáspanda él a kínai vadgazdálkodási hivatal szerint.