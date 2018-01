New York is a jég fogságába esett

Továbbra sem tágít Észak-Amerikából Grayson az extrém hideggel. Már a Central Park tavát is több centiméteres jégpáncél borítja.

Világvégi állapotok uralkodnak az államokban a havazás és a hideg miatt

Helyszíni tudósítások szerint szinte percről percre csökken a hőmérséklet New Yorkban is mióta elállt a havazás. Az időjósok –12 és –18 Celsius-fokot is ígérnek a kontinensre telepedő bombaciklonok hatásaként. Eddig tizenkét halálos áldozatról érkezett tájékoztatás, de az előrejelzések szerint a helyzet tovább fog romlani. Olyan vidékeket is maga alá temetett a hó, ahol már három évtizede nem találkoztak ilyen időjárási viszonyokkal. Marylandben a tengerparti üdülőhelyeken is csípőig érő hó okoz fennakadásokat. Kalifornia és Arizona kivételével mindenhol küzdenek a gyilkos téllel és a vakító hóval.

Az óceánon is ítéletidő tombol. A hullámokat hullámait hurrikánerejű szél emeli hét méter magasra Floridától Marylandig. De már Baltimore kikötőjébe sem hajózhatnak be teherszállító hajók. Larry Hogan marylandi kormányzó csütörtökön rendkívüli állapotot hirdetett az állam keleti megyéiben a szűnni nem akaró havazás és a sűrű köd miatt.

A befagyott Jacqueline Kennedy Reservoir a Central Parkban (Forrás: Facebook)

Méteres hóátfúvások roppantották meg New Yorkot is

Nyögi a havazást New York, Boston és a keleti partvidék valamennyi települése. A meteorológusok a térség tizennyolc nagyvárosára szombatig rekordhideg érkeztét jósolják. New York és Boston között ritkították a vasúti járatokat, Washington DC és a virginiai Norfolk kikötője között pedig csütörtöktől egyáltalán nem közlekedik vonat. A nagy repülőtereken, mint például a bostoni Logan nemzetközi reptéren vagy a New York-i LaGuardia légikikötőben járatok ezreit törölték, sok kisebb repteret lezártak.

New York-i időjárás kisokos

A híradásokban manapság gyakran elhangzik a tengerentúlon, hogy winter bomb cyclone kifejezés. Ez a meteorológiai szakkifejezés egy erőteljes, alacsony légnyomású ciklont fed, amely gyorsan erősödik. Ez arra utal, hogy a vihar magjában a légnyomás olyan hirtelen csökken, hogy az szó szerint bombasztikus erőt ad a lecsapni készülő ítéletidőnek. A bombogenesis a meteorológiában azt jelenti, hogy a viharban a légnyomás huszonnégy óra leforgása alatt huszonnégy millibárt csökken, mely potenciálisan hurrikán erősségű széllel jár. Mindehhez hófúvás is társul, de az ónos eső sem kizárható. A hurrikán erejű szél áradásokat is okozhat. A tudósok szerint a bomb cyclone-okért a globális felmelegedés a felelős.

Akinek kedves az élete, otthon marad

A hatóságok arra szólították fel a lakosságot, hogy halmozzanak fel elegendő élelmet, és készüljenek elemlápákkal és gyertyákkal, mert áramkimaradásokra is számítani lehet. Rhode Island kormányzója államának lakóitól azt kérte, hogy maradjanak otthon. Ne tegyék kockára az életüket a farkasordító hidegben és a a 110-120 kilométeres sebességgel süvítő szélben. Egyes figyelmeztetések szerint a kis keleti parti államban a napokban nem kizárt, hogy ötvenezren maradhatnak áram és fűtés nélkül a következő napokban.