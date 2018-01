Narniát idézi a befagyott Niagara

Az extrém hideg miatt a kanadai Niagara-vízesés is megdermedt. A hatalmas víztömeg mesébe illő látványt nyújt mindazoknak, akik odamerészkednek a röpködő mínuszokban.

Dermesztő hideg tombol Észak-Amerika partjainál

A tengerentúlon negyedévszázad óta nem látott hideg tombol. Ahogy arról mi is hírt adtunk a hatóságok a szilveszteri összejöveteleket is a négy fal közzé szorították, sőt az állatkertekben már a királypingvinek sem jöhetnek ki kuckóikból -25 Celsius fok alatt! Sőt a kanadai hatóságok azt javasolják a lakosságnak, hogy a fagyásos sérülések és a kihűlés miatt mivel kevesebbet tartózkodjanak a szabadban!

Narniát idézi a Niagara vidéke

A Niagara-vízesés világszerte ámulatba ejti a természetbarátokat, és sokak bakancslistáján is előkelő helyet foglal el, de befagyva még fenségesebb látványt nyújt. A vízesés a képek tanúsága szerint azonban nincs mindenhol befagyva. Viszont mivel a térségben általában a január számít az egyik leghidegebb hónapnak, a következő hetekben nem kizárt, hogy még nagyobb vízfelület fagy meg, és fokozza majd tovább a fantasy filmekbe illő látványt.



A Niagara-vízesés télen

Nem ért véget a globális felmelegedés

A szakértők elmondták, hogy az Észak-Amerikában tomboló hideg nagyon is összecseng a klímaváltozással. Az éghajlatváltozás hatást gyakorol a légköri mozgásokra is, amelyek kedveznek a téli időnek. A mérések szerint a tél-nyár különbség felével nőtt a légnyomás, azaz gyakoribbak és tartósabbak a derült időt, legfeljebb vékony felhőréteget biztosító, magas nyomású képződmények, az úgynevezett anticiklonok. Ezzel párhuzamosan pedig nő a fagyos napok száma is, de ugyanakkor pedig a téli átlag hőmérséklet – a többi nap melegedése okán – kis mértékben de nő.