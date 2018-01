Így lehet álmaink éve 2018

Minden második ember tesz újévi fogadalmat, de alig tíz százalékuk az, aki kitart pár hét múltán is. A szakértők szerint a kulcsszó az életmód- vagy attitűdváltás.

Új év, új élet, új remények. Sokan fogadkoznak már az új esztendő hajnalán pezsgővel és virslivel a kezükben, hogy a következő tizenkét hónapban jobban odafigyelnek magukra, elhagynak bizonyos rossz szokásokat, vagy többet tesznek meg álmaik megvalósításáért, de a legtöbbjük lendülete alig tart ki két hétnél tovább. Azok száma pedig sokszor a tíz százalékot sem közelíti meg, akik hónapok múltán is tartani tudják azt, amit vagy a maguk csendességében vagy nagyobb közösség előtt fogadtak meg.

Nem tudunk rögtön kibújni a bőrünkből

A viselkedéskutatók és sokunk tapasztalatai is alátámasztják azt, hogy a berögzült mintáktól, rossz szokásoktól nagyon nehéz megszabadulni. Több kutatás is arra a következtetésre jutott, hogy a legoptimálisabb esetben is három hétnek, azaz huszonegy napnak kell ahhoz eltelnie, hogy a változás megmutatkozzon az életünkben.

Ne rugaszkodjunk el a talajtól!

A szakemberek több fórumon is elmondták, hogy a legfontosabb az, hogy pontosan megfogalmazzuk a céljainkat, és azok mindenképpen maradjanak a realitások talaján. Sokan esnek újévkor az úgynevezett hamis remények csapdájába. Ez azt jelenti, hogy irreális elvárásokat támasztanak a viselkedés megváltoztatásának valószínűsíthető sebességét, mértékét és következményeit illetően. Így sokan hamar kudarcokkal szembesülnek, és elveszítik a motivációjukat.

A leggyakoribb fogadalmak az egészséges életmóddal kapcsolatosak. A legtöbben fogyni szeretnének, többet sportolni vagy leszokni a dohányzásról. A lélekbúvárok szerint a mindennapi rutin megváltoztatásához a gondolkodásuknak is változnia kell. A témában bőséges irodalom áll a rendelkezésünkre, amelyet ilyenkor érdemes gyakrabban forgatni. A fokozatosság elvéről sem szabad megfeledkezni. Aki ezelőtt egy percet sem sportolt, ne akarjon rögtön maratont lefutni.

Az újévi fogadalmak megtartásánál fő a fokozatosság és a tudatosság (Fotó: Shutterstock)

Az elefántot is meg lehet enni falatonként

Hosszú távú cél esetén érdemes részcélokat is összeírni. Két hét alatt nem lehet megszabadulni tíz kilogramm mínusztól, és fél év alatt sem tudunk annyit összespórolni, hogy megvegyük belőle álmaink lakását. A rövidebb szakaszok könnyebben kezelhetők, több sikerélményt nyújtanak, és mivel kézzelfoghatóbbak, jobban motiválnak minket.

Az sem túl szerencsés, hogyha egyszerre akarunk az életünk több területén változtatni. Ha többfelé szóródik a figyelmünk, akkor elaprózódunk, és semelyik célunkra nem marad elegendő energiánk. Ha egy területen a változás már a mindennapi rutinunk részévé vált, akkor érdemes továbblépni a következő területre.

Egységben az erő

A barátok és a család biztonsági hálóként működhetnek az újévi fogadalmak esetében. Avassuk be őket újévi fogadalmunkba! Mivel a legtöbb időt velük töltjük, segítségük elengedhetetlen a változtatásban. Sőt, ha elgyengülünk, ők azok, akik bennünk tudják majd tartani a lelket vagy felhívják majd a figyelmünket azokra a kísértésekre, amelyek eltántoríthatnak bennünket a céljaink elérésétől.