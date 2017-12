Így lép át a világ 2018-ba

A Csendes-óceán kellős közepén lépnek be mindig a leghamarabb az új esztendőbe az időzóna rendszer miatt. Azonban volt arra is példa, hogy az édenben elmaradt a szilveszter.

Újév az édenkertben

A Szamoa és a Kiribatihoz tartozó Kiritimati szigetének alig több mint ötezer lakosa lép be elsőként a 2018-as évbe, közép-európai idő szerint délelőtt 11 órakor. Kiribati Köztársasága az Egyenlítő mentén elhelyezkedő, harminchárom korallszigetből áll. Ebből huszonegy lakott, egyikük neve Kirimati, ami magyarul Karácsony-szigetet jelent. A sziget Hawaii és Ausztrália között található félúton. Ahogy arról korábban mi is írtunk, a szigetek létét erősen fenyegeti a globális felmelegedés és az ezzel járó tengerszint-emelkedés.

New York csak órákkal később lép át az újévbe, mint mi (Fotó: EPA/ALBA VIGARAY)

Közép-európai idő szerint Kritimati szigete után egy órával később, délben már Tongán is ünnepelnek. De nagyvárosban először csak délután két órakor durrannak az első szilveszteri pezsgők, ekkor ünneplik az újévet Sydneyben. Nepálba este negyed nyolckor, Indiába és Sri Lankára fél nyolckor köszönt be az újév.

Szamoa és Kiribati szigetén köszöntik majd először 2018-at (Fotó: Supplied)

Földünk időzónákra oszlik, amelyeken belül mindenhez azonos időt mérnek. Az időzónák alapjául a greenwichi idő (Greenwich Mean Time, UTC) szolgál, amelyhez a nulla hosszúsági foktól nyugatra kivonva, keletre hozzáadva az időzónát jellemző eltérést megkapjuk az időzónában mért időt. Összesen harminckilenc időzóna létezik (UTC-12-től UTC+14-ig), amelyek többsége egész órával tér el az UTC-től. Két időzóna között általában egyórás eltérés tapasztalható. Ám akadnak ennél nagyobb eltérések is, mint például a kínai-afgán határon lévő három és fél órás ugrás. A legnagyobb eltérést azonban a Csendes-óceán közepén húzódó dátumválasztó jelenti, melynek két oldala között huszonnégy órás eltérés mutatkozik

Sereghajtóból éllovas

Pár évvel ezelőtt Szamoa szigetállam átkerült a dátumválasztó vonal másik oldalára. Addig attól keletre éltek, így huszonhárom órával voltak Új-Zéland mögött. Szamoa így 2011. december 30-át egyszerűen átugrotta: az egész ország kereken huszonnégy órával előbbre állította óráját, így azóta nem utolsóként, hanem az elsők között üdvözölheti az új esztendőt.

A sziget 1892-ben átkérte magát a dátumvonal túloldalára, hogy Amerikával egy napon legyen. A váltást július negyedikére időzítették, amit így a naptárban egy újabb július negyedike követett. Így akkor a szigeten tartózkodó amerikaiak duplán ünnepelhették a függetlenségüket.

A 2011-es váltás szerencsére nem okozott komoly fennakadásokat, annak ellenére, hogy az ország konkrétan átugrotta december 30-át. Sőt a szamoai kormány akkor külön rendeletet hozott arról, hogy a a munkáltatók kötelesek kifizetni a munkabéreket, a szállodák viszont nem számlázhatják le a vendégeiknek a szobákat az elmaradt napra.

Itt durrannak legkésőbb a pezsgők

Mikor mi már javában az újévet tapossuk, New York városában még este kilenc van, és még javában áll az utcabál. Hasonló a helyzet az Angyalok városában, Los Angeles-ben is, amely hozzánk képest csak kilenc órával később lép be az újévbe. A legtovább Hawaii, Amerikai Szamoa és a Midway-szigetek lakói várnak 2018-ra. Náluk közép-európai idő szerint csak hétfőn délelőtt 11, illetve 12 órakor mondanak búcsút az óévnek.