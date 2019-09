Egy játék, aminek a sztárja egy liba

Az Untitled Goose Game-ben mindenki megismerheti a világ legrosszindulatúbb libáját.

Az Untitled Goose Game ötlete Michael Mcmaster fejlesztő fejéből pattant ki, amikor lefotózott egy libát és viccesen azt mondta „Készítsünk egy játékot erről!” Ötlete a A House House csapatának is megtetszett, neki is álltak kidolgozni a játékot – írja a The Verge.

A House House csapata egy meglehetősen egyszerű, cserébe roppant szórakoztatónak tűnő alkotással állt elő. Az Untitled Goose Game-ben emberek életét kell megkeserítenünk, méghozzá libaként.

A játék középpontjában a világ legszemetebb libája áll. Őt fogjuk irányítani játékosként, a cél pedig roppant egyszerű, pokollá kell tenni egy békés kisváros mindennapjait különféle csínytevésekkel.

Untitled Goose Game (Fotó: www.goose.game.com)

A fejlesztők szerint a játék során nagy hangsúly kerül majd a folyamatos lopakodásra, hiszen nem szeretnénk, hogy áldozataink idő előtt kiszúrjanak minket, valamint egyes tárgyak elemelésére is sokszor lesz lehetőségünk. A készítők még arra is gondoltak, hogy egy beépített gágogás gombbal még izgalmasabbá tegyék a játékot.

A nemrég közzétett trailerre is érdemes lehet vetni egy pillantást, hiszen nagyszerűen összefoglalja, mire számíthatunk az Untitled Goose Game kapcsán.