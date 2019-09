Mesterséges intelligenciával formázza majd közösségi média videóinkat az Adobe Premiere Pro

Automatikusan szerkeszti vízszintes, függőleges és 16:9-es képarányű formátumban a videókat. Az Adobe reméli, hogy a mesterséges intelligenciával vezérelt „Auto Reframe” funkcióval kiiktathatja az unalmas, időigényes folyamatot, ami a különböző közösségi oldalainkra készülő videóink szerkesztésével jár.

Tehát például, ha egy videót a Youtube-on, az Instagramon és az Instagram történetünkben is el szeretnénk helyezi, három különböző szerkesztést is végre kell hajtanunk hozzá. Az Auto Reframe automatikusan felismeri a videóban történő fő eseményt, és megfelelő képarányúra vágja a felvételt, hogy mindenhova beilleszthessük – írja a The Verge.

A felhasználók választhatnak a lassú-, gyors- és normál mozgás között, hogy tudassák az algoritmussal, milyen mozgásra számítson a videóban. Az effekt kulcskockákat is készít, amelyek manuálisan finomhangolhatók, de a szerkesztő már így is időt nyer.

A Premier Rush CC, a Premier Pro ingyenes mobilverzója kifejezetten a Youtube alkotók figyelembevételével készült és a különböző közösségi hálózatokra – például a Facebook., Twitter, Instagram és a Snapchat – optimalizált exportálási lehetőségeket kínál.

A Premier Pro Auto Reframe funkciójának érkezése még 2019 végéig várható.

A címlapfotó illusztráció