Lehetséges, hogy nem lesz fordított vezeték nélküli töltés az új iPhone-ban

Kevesebb, mint huszonnégy órával az új iPhone bemutatása előtt a két legmegbízhatóbb Apple pletykákkal foglalkozó forrás visszakozott azon előrejelzésétől, mely szerint az új iPhone tartalmazza majd a fordított vezeték nélküli töltést, amellyel az Apple okostelefonja egy vezeték nélküli tokban tölteni tudná az AirPods fülhallgatókat.

Ming-Chi Kuo Apple elemző még nem állítja biztosan, hogy ezt a tulajdonságot végleg elkaszálta az amerikai cég, szerinte minden bizonnyal azért lett ejtve, mert a „töltési hatékonyság nem éri el az Apple szabványt”. A Bloomberg szakértője, Mark Gurman nem sokkal később megerősítette Kuo álláspontját, mondván, hogy ő is ugyanazt hallotta, mint kollégája: „úgy tűnik, hogy nem lesz hátoldali töltés”.

The next iPhone may not have reverse wireless charging for your AirPods after all https://t.co/lKzuWo7EPF pic.twitter.com/hztaf7dGCw

— The Verge (@verge) 2019. szeptember 10.