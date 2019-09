Érkezik az első Amazon Fire TV Cube

Az Amazon egy összetett termékkel rukkol elő, ami megfizethető árú, és HDR- vagy 4K-támogatása van.

Az Amazon bejelentette a Fire TV újdonságát, amely a Fire TV Cube nevet viseli majd – írja a The Verge.

A multimédiás kocka legfontosabb jellemzője, hogy olyan, mint egy korábbi Fire TV és egy Echo hangszóró „szerelemgyermeke”, ugyanis digitális hangasszisztens szolgáltatása is van.

A szerkezet egy kék LED-es visszajelző fényt kapott, hasonlóan az Echo szériás hangszórókhoz. Alapvetően televíziók mellé tervezték, de a tv bekapcsolása nélkül is lehet majd használni. A szerkezet nyolc darab nagy hatótávolságú mikrofonnal lett felszerelve, hogy pontosan megértsen minden utasítást, képes legyen kiszűrni a környezeti zajokat és egészen messziről is meghallja a tulajdonosát.

A felhasználók Alexával kerülhetnek majd közelebbi viszonyba a készülék bekapcsolását követően. Itt teljes körű hangvezérléssel élhetnek a felhasználók, de persze okostelefonról is lehet majd irányítani a Fire TV Cube-ot, valamint az infravörös távkapcsoló is bevethető. Gyakorlatilag parancsszóval tudjuk majd be- és kikapcsolni, illetve a hangerőt szabályozni.

(Fotó: amazon.com)

A készüléket Ultra HD tartalmak lejátszására is felkészítették (60 FPS), és támogatja a HDR10 formátumot, így a kiemelkedő dinamikatartományú tartalmak sem fognak ki rajta. Videólejátszásra, zenehallgatásra is használhatjuk, és egy bizonyos grafikai szintig játékok lejátszására is alkalmas.

Érdemes még kiemelni továbbá azt, hogy van Dolby Atmos támogatás virtuális 7.1 hangzással, valamint 5.1-es hangcsatlakozási lehetőséggel a HDMI kábelen keresztül. A videókat csak HDR–10, H.265 és H.264 kódolásban támogatja a Fire TV Cube, a hangnál viszont egyebek mellett még FLAC opció is van. Természetesen fotók nézegetésére is lehetőséget biztosít, és minden fontosabb formátumot kezel.

(Fotó: amazon.com)

Az eszköz 120 dollárba kerül, ami igazából elég jó ajánlat. A tartalomszolgáltató különböző kedvezményeket is kínál majd az eszköz megvásárlásakor, az Amazon Prime-előfizetők például akár 90 dollárért is hozzá juthatnak majd.