Bluetooth helyett jön az ujjfülhallgatós mikrofon - VIDEÓ

A világ első ujjhangszórója, az ORII egy speciális pecsétgyűrűszerű csonthangszóró és mikrofon, amely a hang rezgését az ujjcsontba, majd onnan a fülbe vezeti. Az eszközt az M2 Petőfi TV KiberMa című műsorában is bemutatták.

A különleges készüléket, amely a telekommunikáció egy egészen új fejezetét jelenti majd, egy közösségi finanszírozással indult startup cég fejlesztette ki. A szakértők szerint megjelenése talán az érintő képernyőhöz lesz fogható, és pont ebben áll a lényege.

Az ORII segítségével ugyanis a képernyő nyomkodását felválthatja a hangvezérlés. A mobiltelefonon beszélgethetünk anélkül, hogy egész nap fülhallgató lenne a fülünkben vagy egy bluetooth fülhallgatót használnánk. Egyszerűen a külső fülcsontra vagy az állkapocsra nyomjuk az ujjunkat, és már él is a kapcsolat a mobilunkkal.

Az ORII lényege a hangerőben rejlik. Zsenialitása abban áll, hogy a mutatóujj pont a megfelelő hosszúságú, és egyben tökéletes hangátviteli közeg ehhez a feladathoz. Olyannyira, hogy nem csak a beszédhangot, de a zenét is jó minőségben szállítja a fülbe.

A duális mikrofonnak és ennek a fülbedugásos technikának köszönhetően az ORII tökéletesen működik a zajos környezetben is. Például egy koncerten vagy a metróban is lehet vele beszélgetni anélkül, hogy kiabálnunk kellene. De egy csöndes értekezleten is kellően diszkrét megoldást nyújt.

A feltaláló Kevin Johan Wong, akiről kiderült, hogy nem más inspirálta a fejlesztésben, mint édesapja, aki látássérültként leginkább a fülére és az ujjaira támaszkodik a kommunikációjában.