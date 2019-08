Félig önjáró elektromos rollert fejlesztett egy kínai cég

A pekingi székhelyű Segway-Ninebot elektromos roller gyártó pénteken leplezett le egy olyan rollert, amely vezető nélkül is képes visszatérni a töltőállomáshoz. Ezzel a cég lehetséges megoldást kínál a virágzó roller-megosztó ipar problémáira.

China's Ninebot unveils scooters that drive themselves to charging stations https://t.co/lNn6Q2AThP pic.twitter.com/sIco8bFIkN

