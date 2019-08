A Google Asszisztens segítségével emlékeztetőket küldhet barátainak és családtagjainak

Az emlékeztetőket ütemezheti a napszak vagy a hely használatával.

Új funkcióval egészül ki a Google Asszisztens, amely lehetővé teszi emlékeztetők hozzárendelését, feltéve, hogy az, akinek küldjük, megbízható felhasználói csoportba tartozik. A szolgáltatás elsősorban családok számára készült, a Családcsoport funkción keresztül is működik, a célja, hogy a szülők emlékeztetőket küldhessenek gyermekeiknek vagy házastársaiknak. Az emlékeztetők megjelennek a mobiltelefonon vagy egy Google Asszisztenssel működő intelligens kijelzőn is. A cég szerint természetesen barátok számára is hasznos lehet – írja a The Verge.

A folyamat elég egyszerű, a „Hey Google” felszólításon keresztül működik, csakúgy, mint a többi Assistant szolgáltatás.

A felhasználó használhatja a hozzárendelhető emlékeztető funkciót, hogy valakinek szerencsét kívánjon egy megadott időpontban abban az esetben, ha esetleg valamilyen okból az időpont nem alkalmas arra, hogy üzenetet küldjön. A Google képes blokkolni az embereket is, így a gyerekek nem tudják a szüleik üzeneteit spammelni.

A telefonos és az intelligens megjelenítéssel kapcsolatos emlékeztetők kezeléséhez online a Family.google.com webhelyen létre kell hozni egy Családcsoportot.

Ahhoz, hogy emlékeztetőt küldjön valakinek, a személynek szerepelnie kell a Google Névjegyzék listájában. A 13 év alatti gyermekek számára a hozzárendelhető emlékeztetőkhöz való hozzáféréshez a szülőknek létre kell hozniuk a magánéletnek megfelelő fiókot a vállalati Family Link platformon, majd össze kell kapcsolniuk a fiókot és a gyermek hangját egy Google kezdő hangszóróval.

A Google szerint a hozzárendelhető emlékeztető funkció a következő hónapban elindul, először az angol nyelvű régiókban, az Egyesült Államokban, az Egyesült Királyságban és Ausztráliában.

