Több dologban működik együtt a Samsung és a Microsoft

A Samsung bejelentette a Microsofttal kötött hosszú távú, stratégiai együttműködésének megújítását, amellyel tovább javítja az eszközök, alkalmazások és szolgáltatások közötti folytonosságot és kiemelkedő felhasználói élményt biztosít.

A Galaxy és a Windows platformok legjobb tulajdonságait egyesítő megállapodás a jövőben tovább bővül majd, a két vállalat a felhőszolgáltatások és a mesterséges intelligencia terén is közös fejlesztésekbe kezd, amelyekkel egyedi, új mobilos élményeket hoznak el az 5G korában. Az együttműködést a későbbiekben új termékekkel, szolgáltatásokkal és integrált megoldásokkal folytatja a Samsung és a Microsoft.

Eszközök közötti zökkenőmentes munkavégzés

A felhasználók a mindennapok és a munkájuk során több különböző eszközzel is dolgoznak, így egyre nagyobb az igény a könnyebb csatlakoztathatóságra. Ennek ellenére az eszközök közötti munkamegosztás gyakran körülményes, egy számítógépes munkamenetet meg kell szakítani, hogy a telefonon meg lehessen nyitni egy applikációt, amellyel át lehet küldeni képeket, videókat vagy fájlokat vissza a számítógépre. E helyett egy olyan környezetre van szükség, ahol a tartalmak automatikusan szinkronizálódnak, így egy adott projekt az egyik eszközön elkezdhető, majd egy másikon megszakítás nélkül folytatható.

Mivel egyre több felhasználó tekint a mobiltelefonjára elsődleges munkaeszközként, a zökkenőmentes kapcsolódás iránti igény továbbra is nő. A CCS Insight elemző cég kutatása szerint az alkalmazottak 42 százaléka több mint napi három órát dolgozik mobil eszközén, míg az Y generáció tagjainál ez az arány még magasabb, 51 százalék. Az együttműködésnek köszönhetően mostantól egységes megoldások segítik a tartalmak eszközök közötti megosztását.

Egy hosszú távú, sikeres kapcsolat folytatása

A Samsung és a Microsoft közötti hosszú távú együttműködés középpontjában mindig a számítástechnika hatékonyságának növelése állt. A Galaxy Note10 csúcstelefontól kezdve a Microsoft legnépszerűbb, okostelefonokra elérhető alkalmazásai teljeskörűen integrálva érhetők el Galaxy eszközökön:

Továbbfejlesztett Outlook: A több mint százmillió eszközön telepített népszerű e-mail és naptár alkalmazás, az Outlook segíti a felhasználókat kapcsolattartásban, a szervezésben és a feladataik elvégzésében. Az Outlooknak köszönhetően egyetlen alkalmazásban hozzáférhetők az e-mailek, a naptárak , a névjegyek és a különféle fájlok, így a felhasználók időt takaríthatnak meg. A Galaxy Note10 készüléken az Outlook applikáció integrált és optimalizált verziója érhető el, amely a személyes és a munkahelyi kommunikációt is megkönnyíti. A továbbfejlesztett S Pen segítségével a felhasználók könnyen belepillanthatnak az egyes e-mailekbe, naptáreseményekbe és kontaktokba miközben böngésznek.

OneDrive Felhőszolgáltatás: Idén ősztől a Samsung Galéria lehetőséget ad a felhasználóknak az adatok szinkronizálására a OneDrive szolgáltatásával, így a felhasználók bármelyik eszközükről hozzáférhetnek a képeikhez és videóikhoz és a biztonsági mentések miatt sem kell aggódniuk.

Zökkenőmentes kapcsolat a számítógép és a telefon között: A felhasználók a Windowshoz a Galaxy Note10 gyors elérés paneljén keresztül kapcsolódhatnak, így egyszerűen és kényelmesen küldhetnek üzeneteket, kezelhetik az értesítéseiket, szinkronizálhatnak fotókat vagy tükrözhetik a telefon kijelzőjét a számítógépükre . A szolgáltatás folytonossága olyan kapcsolatot hoz létre bármely Windows 10 operációs rendszerrel rendelkező számítógéppel, amely segít időt megtakarítani, és megkíméli a felhasználókat, attól, hogy váltogatniuk kelljen a Galaxy Note10 és a számítógépük között.

Hatékonyság az üzleti életben is

A Galaxy Note10-zel a Samsung és a Microsoft közösen vállalja az üzleti vállalkozások még hatékonyabb működésének támogatását. Az együttműködésnek köszönhetően a vállalati felhasználók most még egyszerűbben férhetnek hozzá távolról a munkahelyi IT infrastruktúrájukhoz és valamennyi Office alkalmazáshoz is.

Együttműködésben a jövő

A Samsung szerint a jelentős innovációk egy olyan nyitott, és együttműködésen alapuló környezetben születnek, amelyben elsődleges a minőség, a biztonság és a tapasztalat szerepe. A technológiai korlátok ledöntéséhez, és ahhoz, hogy a felhasználók számára új lehetőségeket nyújtson a vállalat, ez a megközelítés biztosítja az alapot. Ezt a meggyőződését a Samsung hosszú ideje következetesen képviseli az iparág vezetőivel folytatott nyílt együttműködések során. A felhőalapú számítástechnika, a mesterséges intelligencia fejlődése és a hálózati sebesség növekedése gyorsuló tendenciát mutat, így az elkövetkezendő években a Samsung és a Microsoft közötti együttműködés még fontosabbá válik majd

Az együttműködésről további információ a news.samsung.com/galaxy és a www.samsungmobilepress.com weboldalakon érhető el.