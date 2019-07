Mobillal is vezérelhető az újgenerációs mikró

A kínai Xiaomi cég nemcsak okostelefonokról, hanem a legkülönbözőbb (általában plug-in) elektronika eszközeiről is ismert. A Mijia almárka újabb terméke a Microwave Oven mikrohullámú sütő, ami távoli vezérlést használ. A belső térfogata 20 liter, és 700 wattos teljesítményű.

Today @Xiaomi launched the Mijia microwave oven, support smart App control, 20L capacity, priced at 399 yuan, sold on August 1.

The Mijia microwave oven supports voice control, flat plate speed heat and special classification thawing, and the capacity is 20L. pic.twitter.com/HC18ZTw4qI

— Xiaomishka (@xiaomishka) 2019. július 29.