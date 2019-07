A Sony viselhető légkondicionálót mutatott be

Ruhába szerelhető hűtő-fűtő klímát dob piacra a cég jövőre.

(Fotó: Sony)

A Reon Pocket egy kártyatartó méretű Bluetooth-eszköz, ami termoelektromos hűtést használ – írja a Gizmodo.

A mobil-klímaberendezés használatához egy speciális pólóra van szükség, amelynek a nyaknál hátul hálós rész található, oda helyezhető be az eszköz. Ezután csatlakoztatni kell a készüléket a mobilalkalmazáshoz, kattintani a gombra, és kiválasztani a kívánt hőmérsékletet. A Sony közlése szerint a készülék télen is használható, hidegben felmelegíteni is képes az emberi testet.

Forró napokon a Reon Pocket 13 fokkal képes hűteni és 8 fokkal melegíteni. A készülék két változatban jelenik majd meg: Reon Pocket Standard és Reon Pocket Lite változatban. Ez utóbbi olcsóbb és nem kapcsolódik az okostelefonhoz. A standard manuálisan és okostelefon segítségével is vezérelhető.