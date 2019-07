Összekötné az emberi agyat a számítógéppel Elon Musk

A futurista befektető NeuraLink nevű, eddig az ismeretlenség homályába burkolózó cége a remények szerint jövőre emberekkel is megkezdi a gép tesztelését.

Musk régóta állítja, hogy az emberi elmét és a gépeket összekötő „ideghálózat” kulcsfontosságú, ha el akarjuk kerülni, hogy a mesterséges intelligencia túlnőjön az emberen, aki ezek után – a legkedvezőbb forgatókönyv szerint is – „házi macskához lesz hasonlatos”.

Neuralink CEO Elon Musk says his company is working to connect the human brain with a machine interface before the end of the year pic.twitter.com/bU0UmwHKn9

— Reuters Top News (@Reuters) July 17, 2019