Az Ubisoft átmeneti hozzáférést biztosít az összes játékához

A francia játékfejlesztő cég bejelentette, hogy ingyenes próbaidőszakot biztosít a regisztrált felhasználóknak, ami lehetővé teszi majd több mint száz játék ingyenes elérését.

.@UbisoftUplay Is joining the subscription service wave with #UplayPlus, starting in September, available on @GoogleStadia the following year. #UbiE3 pic.twitter.com/3i1hpqQgHT

— PC MASTER RACE (@OfficialPCMR) 2019. június 10.