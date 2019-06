A YouTube megváltoztatja a videó ajánlási rendszerét

Az amerikai YouTube bejelentette a szolgáltatás főoldalán az ajánlásokban történt változásokat. A felhasználó törölheti a csatornák által kínált ajánlatokat, amelyeket nem akar látni, valamint a teljes csatornát is letilthatja. Az Up Next fül témák szerint gyűjtött videókat, például videóklippeket kínált. Mindemellett most már megtudhatjuk, hogy miért van jelen egy adott videó a felhasználói fiókunk ajánlásaiban.

Starting today, we’re rolling out several new features to help you more easily find and enjoy videos on Home and in your Up Next suggestions. Coming to mobile now & to Desktop soon!

— TeamYouTube (@TeamYouTube) 2019. június 26.