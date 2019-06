Megjelent a világ leggyorsabb okostelefon-töltője

A Vivo bemutatta a világ legerősebb és leggyorsabb okostelefon-töltőjét. Egy 4000 mAh akkumulátort 13 perc alatt lehet majd vele feltölteni.

Az új töltő a Super FlashCharge nevet kapta. Egy 120 W-os blokkot használ, és a Vivo jelentése szerint egy okostelefont akár 50 százalékra tölt fel mindössze öt perc alatt – írja a The Verge.

<blockquote class=”twitter-tweet” data-lang=”hu”><p lang=”en” dir=”ltr”><a href=”https://twitter.com/hashtag/Vivo?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw”>#Vivo</a> <a href=”https://twitter.com/hashtag/vivoSuperFlashCharge?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw”>#vivoSuperFlashCharge</a> 120W technology has come, so that he can do 120W ultra-fast flash charging. In theory, 120W of charging power can charge a 4000 mAh mobile phone to 50% in 5 minutes, and fully charge 4000 mAh in 13 minutes.<br>@stufflisting<a href=”https://twitter.com/hashtag/vivo120W?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw”>#vivo120W</a> <a href=”https://twitter.com/hashtag/flashcharger?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw”>#flashcharger</a> <a href=”https://t.co/GxooEnXmUY”>pic.twitter.com/GxooEnXmUY</a></p>— Yash Raj Chaudhary (@hereYashRaj) <a href=”https://twitter.com/hereYashRaj/status/1141598499701608448?ref_src=twsrc%5Etfw”>2019. június 20.</a></blockquote>

<script async src=”https://platform.twitter.com/widgets.js” charset=”utf-8″></script>

Érdemes megjegyezni, hogy Xiaomi már kiadott egy hasonló megoldást, egy úgynevezett Super Charge Turbót. A töltő teljesítménye valamivel kevesebb – 100 W, és ennek megfelelően egy 4000 mAh kapacitású akkumulátort 17 perc alatt tölt fel.

Még nem tudni mikor került a Vivo Super FlashCharge a boltok polcaira, és mely okostelefonok támogatják majd.

A címlapfotó illusztráció.