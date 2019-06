„Építsd magad” tabletet mutatott be a Microsoft

A Kano, az új oktatási startup, ami a gyerekeknek készült DIY számítógépeiről ismert, a Microsoft-tal közösen hibrid, érintőképernyős tabletet hoztak létre.

A készüléket Kano PC-nek nevezik. A Windows 10 S könnyített operációsrendszer fut rajta. Dizájn alapján a Microsoft Surface-hez hasonlít, egy 11,6 hüvelykes képernyővel és billentyűzettokkal. A Kano PC hátlapja átlátszó, ezzel is hozzáférést biztosít a moduláris komponensekhez. – írja a PC World.

Korábban a Kano termékei a Raspberry Pi 3s platformra épültek, és a vállalat saját operációs rendszerével futottak. Az új termék teljes körű Windows-t, érintőképernyőt, Intel Atom x5-Z8350 processzort, 4 GB RAM-ot és 64 GB memóriát kínál, és microSD kártyaolvasó is van benne. Csatlakozik a Wi-Fi-hez és Bluetooth-hoz is, valamint HDMI port, két USB, és fejhallgató-csatlakozó is van benne.

Az operációs rendszer a gyermekekre és az oktatási alkalmazásokra összpontosít, beleértve a programozást is. A telepített programok között megtalálható a Minecraft és szabványos Microsoft-alkalmazások is, például a Paint 3D és a Microsoft Teams.

A Kano PC már előrendelhető, de csak október 21-től lesz kapható az Egyesült Államokban, Kanadában és az Egyesült Királyságban.