A Waze megkapja az Androidra a Google digitális asszisztensét

A Waze annak idején úttörő módon fejlesztéseibe azzal vonta be a civil társadalmat, hogy az emberek visszajelzéseire építette a forgalmi jelentések zömét, ezzel pedig naprakésszé, egyben szuper népszerűvé vált, annyira, hogy a Google 2013-ban fel is vásárolta.

Azóta már a Waze egy-egy funckióját integrálták a Google Térképbe is, most a Waze kapott egy új funkciót a Googletől – megjelent benne a Google Assistant gomb.

A Google digitális asszisztense már év elején bekerült a Google Térképbe. Az iPhone-felhasználókhoz némiképp trójai faló formájában érkezett, jellemzően ők is azt használják a Siri helyett.

Starting to roll out today in the U.S. on Android phones, you can now access the helpfulness of the Assistant directly in @waze → https://t.co/2NLd6wqumr pic.twitter.com/VpikLOUWk3

— Google (@Google) 2019. június 10.