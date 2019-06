Tapintható 3D technológiával könnyítené az online vásárlást egy japán cég

A 2014-ben alapított Miraisens vállalat azt állítja, tapintható technológiájuk lényege, hogy a készüléket fogva az ujjhegyeken keresztül finom rezgésmintákat veszünk fel, melyek az agyban a valóságos tapintás képzetét keltik – olvasható a The Japan Times hírei közt.

A Miraisens alapítója és a technológia kifejlesztője, Nakamura Norio szerint a céljuk, hogy megtalálják a megfelelő ingermintát, amellyel

A rezgésekkel háromféle tapintásérzet hozható létre: erőkifejtés, nyomás és a felület anyagának érzékelése.

