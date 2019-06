Áttörést hozhat a légi közlekedésben a „repülőgépgolyó”

A repülőgépet tíz éve titokban fejlesztik, így sok mindent még nem tudni róla, az azonban már biztos, hogy Kaliforniában többször is tesztelték.

A Celera 500L több mint két év után bukkant fel újra egy észak-kaliforniai repülőtéren. A modellt „repülőgépgolyó” elnevezéssel illetik a szokatlan formájú törzse miatt.

A fejlesztők tolócsavart használtak, amely korábban nem volt túl elterjedt a repülésben.

A géppel egyszerre csak egy pilóta tud repülni, a felszállást a repülő bármelyik repülőtérről, kisebb helyekről is képes végrehajtani. Vélhetően a gép el tudja érni az óránkénti 820 kilométeres sebességet is, míg az üzemanyag-fogyasztása körülbelül 4 liter minden 50-70 megtett kilométerre – írja a The Drive.

A fejlesztők biztosak abban, hogy a repülőgép áttörés lesz a polgári légi közlekedési piacon, mivel működésének költségei sokkal alacsonyabbak lesznek, mint minden eddigi versenytársáé.