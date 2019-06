Búcsú az iTunes-tól, sötétbe borul az iOS

Több újdonságot is bemutatott az Apple az éves konferenciáján (WWDC19).

Tim Cook, az Apple vezetője (Fotó: EPA/Monica Davey)

Sötétbe borul az iOS 13

Új termékeket és számos újítást is bemutatott az Apple, többek közt a friss iOS-t. Az új operációs rendszer tartalmazza a YouTube-on vagy a Messengeren már megismert sötét módot. A Dark Mode mobilon és tableten, az új iPadOS oprendszer is debütál. A frissítés után a telefon 30 százalékkal gyorsabban oldja fel az arcfelismerő faceID-t, az alkalmazásokat fele annyi idő alatt tölti be a processzor, mint korábban, a frissítések pedig 60 százalékkal kevesebb memóriát használnak fel. Az új iOS-be videószerkesztő is került, a térképek alkalmazást pedig gyökeresen átalakították.

Méregdrága sajtreszelő

Először 2013-ban mutatták be az Apple-konferencián a Mac Prót, ami a különleges kialakítása miatt a sajtreszelő gúnynevet kapat. A 2019-es számítógép maximális konfigurációban 28-as Intel Xeon processzort, 1,5-es TB-memóriát és két Radeon Pro Vega II Duo videókártyát kap. A Display XDR, a hozzá tartozó monitor természetesen már tudja a 6k felbontást. A gép ára minden extrával körülbelül hatmillió forint is lehet.

See the all-new Mac Pro. With up to 4 GPUs, 28 cores, 4TB of SSD, and 1.5TB of RAM. Extreme performance in a revolutionary new aluminum housing. — Apple (@Apple) 2019. június 3.

Búcsú az iTunes-tól

A MacOS 10.15 Catalina operációs rendszerben történt egy lényeges változtatás: kikerült belőle az iTunes. Három másik alkalmazás került a médialejátszó helyére: az Apple Music, az Apple Podcasts és az Apple TV. Továbbá olyan módon fejlesztették tovább a hangvezérlést, hogy könnyebb legyen a használata a fogyatékkal élők számára is.

Külön alkalmazások lesznek az Apple Watch-ra

A friss WatchOS 6 elérhető lesz az összes korábbi okosórára, és a készülék kapott öt új számlapot is. Ami még újdonság: a régi szériákra még nem gyártottak saját alkalmazásokat, az új már saját webáruházat kapott, kifejezetten az okosórára gyártott alkalmazásokkal, amiket telefon nélkül is lehet telepíteni. Például a hangrögzítés és a számológép most már könnyedén használható a számlapon is, és bővítették az egészségmegőrző funkciókat is.

Sorozata is lesz az Apple-nek

Az Apple TV+ saját streaming szolgáltatást indít. Az első sorozata, a For All Mankind, melynek előzetesét az WWDC19-en vetítették le. A sorozatot ősszel mutatják be.

Az Apple konferenciája pénteken ér véget.