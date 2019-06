Méregdrága csúcstermékeket adott ki az Apple

A három napja tartó WWDC-n rengeteg új terméket mutattak be. Az Apple szokásához híven sokkolta a vevőit. A konferencián ugyanis az új operációs rendszer mellett bemutatta az új csúcsgépét, egy hozzá tartozó új 6k-s monitort és egy monitor állványt is.

Az új iMac 18 magos Intel processzort kap, 256 GB RAM-mal, mind ezt egy 16 GB-os Radeon videókátya kíséretében, egy 4 TB-os SSD-vel, tehát a jelenleg létező összes extrájával egy kisebb vagyont ér. A hihetetlen sebességű csúcsgép megközelítő piaci értéke így az 5,8 millió forintot is elérheti.

A méregdrága gépezethez tartozik egy 32 colos, 6k-s kijelző is. A borsos ár azonban nem csak a közel 1,5 millió forint értékű monitort érinti, hanem a hozzá tartozó megmagyarázhatatlanul drága állványt is, amelynek az értéke közel 300 ezer forint.

Továbbá hétfőn jelentették be az 5. operációs rendszer megjelenését is. Így most direkt táblagépre optimalizált rendszerrel is rendelkezik a Mac, és ezt az iPadOS néven üdvözölhetjük. Az Apple konferencia pénteken ér véget.