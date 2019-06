A szárnyában szállítja majd az utasokat a különleges repülőgép

A légi közlekedés fenntarthatóságának érdekében megtervezett különleges repülőgépet Justus Benad, a Berlini Műszaki Egyetem hallgatója álmodta meg, és a holland Delfti Műszaki Egyetem kutatói fejlesztették ki – olvasható a CNN hírei közt.

